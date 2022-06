Visite royale: le couple royal décolle pour sa visite officielle au Congo (photos)

Le programme dévoilé par le Palais est chargé : en sept jours, la délégation parcourra quelque 3.500 km, en passant par Lubumbashi tout au sud et Bukavu à l’est.

Le couple royal décollait ce mardi matin de Melsbroek à destination de la République démocratique du Congo. Cette visite royale, initialement prévue pour célébrer les 60 ans de l’ancienne colonie belge en 2020, a été reportée à trois reprises, deux fois pour cause de covid et une fois en raison du conflit en Ukraine.

Soixante-deux ans après l’indépendance, et douze ans après la dernière visite d’un souverain belge, le roi Philippe et la reine Mathilde foulent pour la première fois le sol congolais en tant que couple royal. Ils sont accompagnés du Premier ministre Alexander De Croo, de la ministre de la Coopération au développement Meryame Kitir et du secrétaire d’État chargé de la Politique scientifique, Thomas Dermine.