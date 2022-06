Des collections de vie chez Haynault

La maison uccloise démarre la semaine avec deux après-midis bien remplies ces 13 et 14 juin. Des tableaux, de la grande décoration, des objets d’art et des bijoux au programme.

Deux rendez-vous à ne pas manquer lundi et mardi prochains à la rue de Stalle, à Bruxelles : 367 tableaux, meubles et objets d’art mis en vente le13 juin et plus de 200 bijoux signés et montres dispersés le lendemain, mardi 14. Deux grandes ventes comme Haynault en raffole, consacrées à des « collections de vie ».

« Tout d’abord, raconte l’expert Bertrand Leleu, celle d’un ambassadeur belge qui a ramené de ses différents postes à l’étranger des objets rares et originaux dans le domaine de la haute époque. » Il souligne notamment des sculptures religieuses d’Amérique latine – anges, vierges, saints en bois sculpté polychrome, tout droit venues des colonies hispaniques du XVIIIe siècle – mais aussi cette « sublime boîte en écaille mexicaine datée vers 1600 », un rare petit coffret gravé de rinceaux fleuris, pentures et cornières feuillagées, serrure à moraillon, pieds boules ajourés en bronze doré (estimation 4.000/5.000 €).