UE: un accord trouvé pour un chargeur de smartphone universel

Le Parlement européen et les Etats membres de l’Union européenne sont parvenus à un accord sur l’introduction d’un chargeur universel. Ils devaient se prononcer ce 7 juin.

Les 27 pays de l’UE et les eurodéputés se sont mis d’accord mardi pour imposer dans l’Union un chargeur universel pour les smartphones, tablettes, consoles et appareils photo numériques d’ici l’automne 2024, puis dans un second temps pour les ordinateurs portables, a annoncé le Parlement européen.

Cette réglementation, qui imposera un port USB-C à l’ensemble des appareils électroniques de petite et moyenne taille, vise à limiter les déchets nocifs pour l’environnement et à défendre les droits des consommateurs, obligés d’accumuler les chargeurs incompatibles pour leurs différents appareils. Le géant américain Apple, qui défend sa technologie de charge Lightning, s’y opposait farouchement.