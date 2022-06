Prix de l’énergie: Eva De Bleeker très prudente sur de futures mesures de soutien

Les mesures de soutien en matière énergétique déjà prises par le gouvernement représentent en montant brut 3,1 milliards d’euros. « Pour moi, les mesures doivent être ciblées et temporaires, et évaluées périodiquement. Je me garde des promesses de toutes sortes sur des mesures de soutien qui ne pourraient être tenues en raison de la situation des finances publiques et de leur faisabilité pratique », a dit la secrétaire d’Etat.