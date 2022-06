Bruxelles: une agréable maison de ville pour 1.175.000 euros (photos)

Derrière une façade plutôt classique, cette maison située à Etterbeek renferme un intérieur chaleureux et de caractère. L’habitation a en effet été modernisée, mais elle reste agrémentée d’éléments anciens et offre des espaces de vie généreux et lumineux. Ses quatre chambres se prêtent idéalement à une occupation familiale, et la maison possède aussi une arrière-maison au fond du jardin qui est aménagée et permet d’envisager différents projets. L’habitation profite aussi de la proximité de nombreuses facilités accessibles en quelques minutes à pied.

Situation

Cette maison de ville est implantée à Etterbeek, entre la Chasse et le parc du Cinquantenaire. Le quartier est bien desservi en facilités en tous genres (commerces, restaurants, écoles…) qui sont accessibles en 5, voire 10 minutes de marche. La maison est entourée par de nombreux arrêts de bus et de trams, alors qu’il faut compter environ 15 minutes à pied pour rejoindre les arrêts de métro ou encore le parc du Cinquantenaire. Bref, il est très facile d’accéder à tous les services sans voiture. Malgré cette situation en pleine ville, le petit jardin et la maisonnette situés à l’arrière de l’habitation offrent un véritable coin privatif, vert et calme.

Etat général

La maison date de la fin du XIXe siècle et elle a été équipée de tout le confort moderne, en conservant cependant de nombreux éléments de caractère. Derrière une façade plutôt classique, l’intérieur est en effet agrémenté de hauts plafonds, de moulures, de parquets, de cheminées et escalier d’origine, etc. Ces éléments anciens cohabitent avec une cuisine super-équipée, des salles d’eau contemporaines et divers équipements comme un système d’alarme et un parlophone. La maison est aussi pourvue d’une chaudière au gaz de ville et de châssis en double vitrage, et ses performances énergétiques (PEB G) pourront sans doute être améliorées grâce à l’isolation du toit. L’habitation est néanmoins en très bon état et prête à être habitée, tout comme l’arrière-maison au fond du jardin.

Disposition

La porte cochère de la maison débouche sur un hall avec une remarquable cage d’escalier s’ouvrant jusqu’au deuxième étage. Le rez-de-chaussée se compose d’un séjour de deux pièces qui débouche à l’arrière de la maison sur une annexe lumineuse accueillant la cuisine et une salle à manger. L’entresol héberge un WC puis, au premier étage, on retrouve deux grandes chambres en enfilade reliées à une salle de bain complète. Le deuxième et dernier étage rassemble lui aussi une salle d’eau et deux chambres – dont une avec mezzanine. La maison possède également un sous-sol avec des caves et une buanderie, ainsi qu’un petit jardin au bout duquel se trouve une maisonnette. Entièrement aménagée, celle-ci offre 47 m2 habitables avec un WC, une salle de douche, une grande pièce polyvalente et une chambre en mezzanine.

Prix

La maison est affichée au prix de 1.175.000 euros. Elle est en bon état et offre une certaine polyvalence, notamment grâce à la présence de l’arrière-maison qui permet d’aménager, par exemple, un studio, une activité professionnelle, etc.

Surface habitable : 241 m2 (+ arrière-maison de 47 m2)

Chambres : 4-5

Salles d’eau : 3

WC : 4

Cave : oui

Jardin : oui (1,25 are)

Etat : habitable

Garage : non

PEB : G