«Il m’a traité de p…»: Erling Haaland dénonce les violentes insultes dont il a été victime face à la Suède

Il n’a que 21 ans, mais Erling Haaland a déjà fait couler des litres d’encre. Le prodige norvégien, qui s’est engagé avec Manchester City pour poursuivre sa carrière, a encore fait parler la poudre cette semaine. Face à la Suède, en Ligue des Nations, l’attaquant a planté un doublé, et ce malgré les provocations des défenseurs adverses…

En effet, lors d’une altercation avec le Suédois Alexander Milosevic, le joueur de Nottingham Forrest se serait montré assez menaçant. « Il m’a d’abord dit que j’étais une p… », raconte Erling Haaland. « Cela dit, je pense pouvoir vous dire sans me tromper que je n’en suis pas une. Après cela, il m’a dit qu’il allait me casser les jambes. Sauf que j’ai marqué moins de deux minutes plus tard, ce qui était une belle réponse. »