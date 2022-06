Près de 30 brasseries artisanales au Swafff festival: tout ce qu’il faut savoir

Pour la 4e édition du Swafff ! Brussels Craft Beer Festival, 29 brasseries artisanales belges et européennes proposeront leurs bières durant le week-end du 11 et 12 juin prochain, ont fait savoir mardi les organisateurs dans un communiqué. Le festival se tiendra durant ces deux jours au centre créatif LaVallée à Molenbeek-Saint-Jean, à Bruxelles.

Parmi la sélection de brasseries européennes, les organisateurs se réjouissent, notamment, d’accueillir « une des plus belles et influentes de la vague artisanale en Europe : les Londoniens The Kernel. C’est assez exceptionnel car la brasserie se déplace rarement et encore moins en Belgique », ont-ils précisé.