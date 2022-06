Le Dour Festival dévoile plus de 30 nouveaux artistes

Dour Festival a dévoilé via un communiqué de presse les noms des plus de 30 artistes qui performeront sur la scène Rockamadour, du 13 au 17 juillet prochain. Le Rockamadour est une scène qui met en avant la scène musicale alternative.

La scène du Rockamadour n’est certes pas la plus grande de Dour Festival, mais elle se trouve en plein cœur du site du plus grand festival hennuyer. C’est une scène « intimiste camouflée de containers maritimes », selon le communiqué. La programmation de la scène Rockamadour a été imaginée en collaboration avec les mélomanes Jim et Mickey, deux des co-fondateurs de Kiosk Radio, radio en continu, diffusée sur Internet et située au Parc Royal de Bruxelles.