Obi-Wan Kenobi: héros un jour, héros toujours

Dix ans plus tard, le combat n’est pas terminé. Ewan McGregor reprend son rôle d’Obi-Wan Kenobi.

Mini-série en six épisodes sur Disney +

Pour un maître Jedi, il a plutôt mauvaise mine, planqué au milieu du désert de Tatooine, à des années-lumière de celui qu’on a vu triompher, vivant depuis 10 ans en ermite. Obi-Wan Kenobi, qui se fait appeler « Ben » aurait-il perdu de sa superbe en renonçant à la Force ? S’il pensait se la couler douce, veillant d’un œil sur Luke Skywalker, remâchant sa gloire passée, et son combat à mort contre Anakin, c’est sans compter sur l’Empire galactique, qui continue inlassablement, via les acquisiteurs, à mener la traque aux jedis et compte bien le faire sortir de sa retraite.