«Je dirais même plus»: Ne me remerciez pas, c’est cadeau!

Donner un chèque de 30.000 € à tous les jeunes qui fêtent leurs 25 ans, en voilà une bonne idée ! Bravo aux écolos. Mais, comme l’Etat fait rarement des cadeaux, méfiance. Quand il vous annonce une mesure spectaculaire, un mécanisme subtil l’empêche toujours de sortir réellement ses effets. L’Etat n’ayant évidemment pas les moyens de jeter tant d’argent par les fenêtres (c’est sympa mais il ne faut pas rigoler), il envisage diverses mesures d’endiguement. La plus radicale consiste à charger l’armée et la police d’abattre les jeunes juste avant qu’ils n’atteignent l’âge fatidique de 25 ans.

Idée moins brutale, on pourrait tout simplement supprimer l’âge de vingt-cinq ans, comme certains hôtels évitent d’avoir un treizième étage. A l’état-civil, on passerait directement de vingt-quatre à vingt-six ans. Et le tour est joué.