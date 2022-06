Alizé s’est attachée au filet lors de la demi-finale de Roland-Garros: «40h de garde à vue, c’est le minimum à faire pour sauver l’humanité» (vidéo)

Le duel entre Casper Ruud et Marin Cilic, qui offrait une chance au vainqueur de défier Rafael Nadal en finale de Roland-Garros, a offert l’une des images de cette édition de Roland-Garros, bien que les deux joueurs n’y soient pour rien. En effet, alors que le Norvégien et le Croate se rafraîchissaient, une jeune militante n’a pas hésité à monter sur le court Philippe-Chatrier afin de faire passer un message.

Au micro de Brut, Alizé, 22 ans, est revenue sur ce geste. « J’ai sauté et je suis arrivée sur le terrain. Je me souviens juste avoir senti mes pieds toucher le sol, et je me suis dit ‘Ok, maintenant cours !’. J’ai couru jusqu’au filet puis, comme j’ai vu qu’il n’y avait personne autour de moi, j’ai pris le temps de me positionner. J’aurais même pu me coller les mains aussi, pour que cela dure le plus longtemps possible. Pour que tous les yeux rivés sur Roland-Garros soient sur mon t-shirt, et pas sur la balle. »