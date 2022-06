A Mons, le Doudou des retrouvailles ce week-end

Les Montois se plongent à nouveau dans leurs traditions qui remontent à la nuit des temps. Dans quel état d’esprit après les annulations de 2020 et 2021 ? Les autorités en appellent au « respect des règles ».

Un Montois digne de ce nom peut-il survivre pendant trois ans sans sa ducasse ? La réponse est simple : difficilement, et on peut en témoigner. Après le retour de la situation sanitaire à la (quasi-)normale, l’impatience a gagné tous les amateurs de la tradition et de la fête dans le chef-lieu du Hainaut. Partout en ville, l’excitation est réelle depuis quelques semaines. Le Doudou 2022 devrait donc être un grand cru.

« Une effervescence majeure », a dit le bourgmestre Nicolas Martin en présentant le programme d’une manifestation qui aura déjà débuté depuis plusieurs jours lorsque vous lirez ces lignes, qui atteindra son apogée ce dimanche 12 juin avec la procession du Car d’Or et le combat dit Lumeçon et qui s’achèvera une semaine plus tard avec le Petit Doudou réservé aux enfants, entre deux examens.