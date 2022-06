Tine De Caigny et les Red Flames sont ambitieuses à l’Euro: «Atteindre les quarts de finale»

« Nous avons plus d’expérience désormais et nous allons pouvoir mieux gérer le stress », a assuré l’ancienne joueuse d’Anderlecht. « Contrairement à 2017, nous savons à quoi nous attendre. Nous aurons évidemment du stress mais nous sommes très motivées. »

« Nous voulons passer le premier tour », a prévenu De Caigny. « Si nous y arrivons, nous pourrons dire que nous avons atteint un objectif. Nous essayerons ensuite d’aller le plus loin possible mais tout dépendra de notre adversaire en quarts. Mais pour cela, nous devons avant tout sortir de notre groupe. »

« L’Angleterre est du même calibre que la France, l’Irlande du Nord et l’Autriche sont plus proches du niveau de l’Italie et l’Islande. Ce seront de bons matches de préparation où nous pourrons faire tourner l’effectif et essayer des choses », a conclu De Caigny.