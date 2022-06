Guerre en Ukraine: Dmitri Medvedev s’en prend aux «dégénérés» voulant la «mort» de la Russie

M. Medvedev, qui a été président de 2008 à 2012 et Premier ministre de 2012 à 2020, est aujourd’hui vice-président du puissant Conseil de Sécurité russe.

L’ex-président russe Dmitri Medvedev a exprimé avec virulence mardi sa « haine » des « dégénérés » qui veulent la « mort » de la Russie, des propos qui illustrent le raidissement de certains responsables à Moscou en pleine offensive contre l’Ukraine.

« On me demande souvent pourquoi mes publications sur Telegram sont aussi dures. La réponse est que je les hais. Ce sont des enfoirés et des dégénérés », a lancé sur cette plateforme M. Medvedev, un proche allié du président Vladimir Poutine.