Guerre en Ukraine: Poutine perd deux généraux russes en un jour

Vladimir Poutine a perdu deux généraux russes en un jour ». Le chef des séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine a confirmé mardi la mort d’un général russe dans cette région où les forces de Moscou mènent une offensive d’envergure contre celles de Kiev.

Dans un message publié sur Telegram, Denis Pouchiline a adressé ses « sincères condoléances à la famille et aux amis » du général Roman Koutouzov, « qui a montré par l’exemple comment servir la patrie ». « Tant que nos généraux combattront aux côtés des soldats, notre pays et notre nation seront invincibles », a ajouté le dirigeant séparatiste en publiant une photo en noir et blanc de l’officier.