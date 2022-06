Entre Belges et Congolais, un «je t’aime moi non plus» passionnel

Empreintes d’ambiguïtés et de passions, jalonnées par les ruptures spectaculaires, les réconciliations et les promesses, les relations entre la Belgique et le Congo, ou plus précisément entre Belges et Congolais, résistent souvent à toute analyse rationnelle. Pour tenter de les comprendre, il faut se référer à l’histoire, cette histoire de la conquête coloniale si longtemps évacuée de nos programmes scolaires. Il faut se rappeler que la création du Congo fut l’œuvre personnelle du deuxième roi des Belges, Léopold II, qui réussit, par la séduction, la ruse et l’argent, à l’imposer aux autres puissances coloniales. Par la suite, il lui fallut déployer une propagande considérable (les expositions coloniales, les affiches, les articles de presse…) pour convaincre une population d’abord réticente d’accepter ce « cadeau » qu’était la colonie.