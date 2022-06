Un médicament anticancéreux donne des résultats très prometteurs Le nouveau médicament, vendu sous le nom de « Jemperli », semble être efficace contre le cancer du rectum.

Photo d’illustration - Le Soir

Par la rédaction Publié le 7/06/2022 à 15:08 Temps de lecture: 4 min

Un nouvel essai clinique autour du traitement du cancer du rectum a donné des résultats prometteurs, ainsi comme reporté par nous confrères de HLN. Pour l’étude, 12 patients atteints de cancer ont été traités avec le médicament « dostarlimab », qui est vendu sous le nom de « Jemperli ». À la suite du traitement, les tumeurs ont diminué chez tous les sujets. « C’est invisible. Je pense que tous les oncologues en rêvent », explique la chercheuse Andrea Cercek.

Le médicament a réduit la tumeur chez chaque patient de l’essai

Le médicament administré aux sujets, appelé « dostarlimab », est un médicament d’immunothérapie qui est normalement utilisé pour traiter le cancer de l’utérus. Pour cette étude, cependant, les chercheurs ont voulu voir si le médicament serait également efficace contre le cancer du rectum. Et d’après les premiers résultats, c’est le cas. Par exemple, la tumeur a été réduite avec succès chez chaque patient de l’essai. « Je crois que c’est la première fois qu’une telle chose se produit dans l’histoire de la recherche sur le cancer », a déclaré Luis Diaz, oncologue médical et chercheur principal du centre médical américain « Memorial Sloan Kettering Cancer Center »(MSK).

Bien que l’étude soit toujours en cours, les effets positifs ont été observés chez 12 patients jusqu’à présent. Les personnes concernées avaient toutes des tumeurs présentant des mutations génétiques, qui se produisent dans un sous-groupe d’environ 5 à 10 % des patients atteints de cancer du rectum. Les patients présentant de telles mutations répondent généralement moins bien à la chimiothérapie et à la radiothérapie, de sorte que, dans la plupart des cas, les tumeurs doivent être retirées par voie chirurgicale.

À lire aussi Coronavirus: la piste des chercheurs belges pour bloquer l’infection

« Le traitement standard du cancer du rectum, qui comprend la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, peut être particulièrement difficile pour les personnes concernées en raison de la localisation de la tumeur », explique l’oncologue Cercek. « Elles peuvent souffrir de dysfonctionnements de l’intestin et de la vessie, d’incontinence, d’infertilité, de dysfonctionnement sexuel et ainsi de suite », dit-il.

Pour cette raison, les scientifiques ont cherché une alternative. Les mutations génétiques des tumeurs, appelées mutations « MMRd », peuvent rendre les cellules cancéreuses plus vulnérables aux réactions immunitaires, en particulier lorsque ces réactions sont renforcées par un médicament d’immunothérapie tel que le dostarlimab. « Lorsque les mutations s’accumulent dans la tumeur, elles incitent le système immunitaire à attaquer les cellules cancéreuses infestées de mutations », explique M. Diaz. Les médecins ont donc testé le médicament comme première option de traitement. « Ce qui est extraordinaire, c’est que les tumeurs ont tout simplement disparu complètement », dit Cercek avec enthousiasme.

« Aucune trace de tumeur n’a été décelée »

Les patients atteints de cancer ont reçu le médicament toutes les trois semaines pendant six mois. Si les tumeurs revenaient, un autre traitement (radiothérapie, chimio ou chirurgie) était prévu. Toutefois, cela n’était pas nécessaire. Au bout de six mois, les douze patients présentaient une amélioration et aucune trace de tumeur n’a été décelée par l’IRM, le PET scan et divers autres tests. « Le Dr Cercek m’a dit qu’une équipe de médecins avait examiné mes tests », raconte Sascha Roth, le premier patient à s’inscrire à l’essai. « Comme ils ne trouvaient aucun signe de cancer, le médecin a dit que je ne devais pas subir de radiothérapie. »

Environ trois quarts des patients ont présenté des effets secondaires, notamment des éruptions cutanées, des démangeaisons, de la fatigue et des nausées, mais aucun cancer n’est revenu jusqu’à présent. Le suivi moyen est d’un an et certains patients, comme Roth, n’ont plus de cancer depuis deux ans.

La nouvelle thérapie sera élargie à des groupes de patients plus larges

L’étude étant toujours en cours, les résultats ne sont pas encore définitifs. L’étude portera sur une trentaine de patients au total, mais les scientifiques soulignent que des recherches beaucoup plus approfondies sont nécessaires dans des groupes de patients plus larges. « D’ici là, nous devons considérer les résultats actuels avec optimisme et prudence », déclare l’oncologue Hanna K. Sanoff de l’Université de Caroline du Nord, qui a rédigé une analyse des résultats. « On ignore si les résultats de cette petite étude peuvent être généralisés à une population plus large de patients atteints de cancer du rectum », sonne-t-elle.

Néanmoins, l’étude est prometteuse pour le développement d’un nouveau type de thérapie contre le cancer. « Les chercheurs ont donné un premier aperçu d’un changement révolutionnaire dans le traitement », déclare M. Sanoff.

Les scientifiques étudient maintenant si le médicament peut également aider les patients atteints d’autres tumeurs présentant des mutations MMRd, comme certains types de cancer de l’estomac, de la prostate et du pancréas.