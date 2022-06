«Nowhere Special» Subtil, tendre et délicat

Neveu de Luchino Visconti et fils du comte Pier Maria Pasolini dall’Onda et de la comtesse Violante Visconti di Modrone, Uberto Pasolini a commencé sa carrière dans le monde de la banque avant de se tourner vers le cinéma (où il fut d’abord producteur, notamment de The Full Monty).

Pour son troisième long-métrage en tant que réalisateur, il s’inspire d’une histoire vraie pour raconter le destin de John, la trentaine, qui gagne sa vie en tant que laveur de vitres et qui élève seul son fils Michael, 3 ans. Lorsque John découvre qu’il ne lui reste que quelques mois à vivre, il décide de partir à la recherche d’une famille d’accueil pour son fils…