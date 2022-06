«Champagne!» Tout le monde trinque

De Un éléphant, ça trompe énormément au Petits mouchoirs en passant par Barbecue et Le cœur des hommes, les « films de potes » forment un genre que la comédie française affectionne. Nicolas Vanier, qu’on connaît pour ses films écolos (Le dernier trappeur, Loup, Donne-moi des ailes), en donne sa version avec un casting 5 étoiles et les vignes de Champagne en toile de fond. Vu le titre du film, on s’attendait à une œuvre qui pétille. Disons que ce champagne est buvable mais ce n’est pas un grand cru.

Le film met en scène une bande de quinquas, amis depuis toujours, qui se retrouve en Champagne, dans le vignoble de deux copines, pour l’enterrement de garçon de Patrick (Stéphane De Groodt), le célibataire endurci du groupe. C’est alors que Christine (Claire Chust qui fait du Frédérique Bel), sa future très jeune femme, arrive à l’improviste. Immédiatement, elle apparaît aux yeux de tous comme la parfaite idiote…