«C’est magnifique!» Tendre et désuet

C’est une parenthèse enchantée mais très désuète que propose Clovis Cornillac pour son troisième film comme réalisateur. Une fable candide dans un monde de brutes. Devant la caméra, il est Pierre, la quarantaine, préservé du chaos du monde et des turpitudes de la société moderne, ayant toujours vécu entre ses abeilles et ses hibiscus, à l’abri des montagnes. Lorsque ses parents disparaissent, écrasés par un arbre, c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue. Un jour, il croise la route d’Anna (Alice Pol), une fille un peu, beaucoup en galère qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme par enchantement.