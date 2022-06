Jurassic World: Le monde d’après

On se souviendra qu’à la fin de l’épisode précédent, la jeune Maisie Lockwood (Isabella Sermon) avait libéré les dinosaures retenus dans le manoir de celui qu’elle croyait être son grand-père. Ces créatures venues du fond des âges ont proliféré – Blue le raptor a même eu un petit – et les confrontations se multiplient car toutes ne vivent pas en parc. Elles font aussi l’objet d’un braconnage intensif, de trafics et même d’élevages illégaux. Chez Biosyn, où travaille désormais le Dr Wu (Henry Wong) et où Ian Malcolm (Jeff Goldblum) donne des conférences, on s’intéresse aux débouchés bons pour l’Homme et la planète qu’offre leur génétique. Et, oui, on mène aussi quelques expériences moins humanistes à base de sauterelles grandes comme un avant-bras...