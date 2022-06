«DressUndress» au Musée de la mode d’Hasselt: comme cul et chemise

Un couloir de peaux. Des peaux photographiées de tout près et pixélisées pour en faire un papier peint. Si on s’approche du mur, on distingue les petits boutons d’acné, un hématome, un morceau de tatouage ou de piercing. « C’est le corps avant le filtre », explique Murielle Scherre, la créatrice de la marque de lingerie belge et durable La fille d’O, cocuratrice avec Eve Demoen de l’exposition DressUndress au Musée de la mode d’Hasselt.

Où l’on va s’attarder – via une sélection de sculptures, de photos, de vidéos et de créations signées Vivienne Westwood, Olivier Theyskens, Walter Van Beirendonck, Elsa Schiaparelli, Alexander McQueen, Raf Simons, Azzedine Alaïa, Comme des Garçons, Ann Demeulemeester, Versace, Maison Margiela ou Jean Paul Gaultier… – sur l’insoutenable question de ce qu’on montre et ce qu’on ne montre pas. De ce qui est acceptable aujourd’hui mais ne l’était pas hier. Et vice-versa.