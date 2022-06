Un chantier en défense et en attaque: les Diables rouges sous pression face à la Pologne

La plus large défaite à domicile sous l’ère Roberto Martinez, la 4e en moins d’un an, une prestation collective en dessous des attentes et quatre buts encaissés, le tout dans le 128e derby des plats pays. Après le cinglant revers de vendredi contre les Pays-Bas (1-4), l’équipe nationale n’a pas d’autre choix que de rebondir mercredi face à la Pologne lors de la 2e journée du groupe A4 de la Ligue des Nations.

Ce duel entre Belges et Polonais sur la pelouse du stade Roi Baudouin (20h45) sera donc intéressant à plus d’un titre. Les Diables rouges passés en conférence de presse depuis vendredi l’ont tous avancé, ils devront réagir en équipe et montrer un tout autre visage après avoir sombré contre leurs voisins d’outre-Moerdijk.