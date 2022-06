France: une femme décrit les récents orages comme un «un tourbillon apocalyptique»

Le nord de la France a récemment été violemment touché par des vents et orages. Cette météo a fait un mort et quinze blessés.

Au niveau humain, ce phénomène météorologique inhabituel a fait « 15 blessés dont deux graves et une personne décédée à Rouen », capitale de la Normandie. Cette personne a été « emportée par une coulée de boue » et noyée après avoir été coincée sous une voiture à Rouen, selon le bilan dressé dans la matinée devant la presse par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Encore 7.000 foyers, sur les près de 20.000 touchés, restaient privés d’électricité dimanche en fin d’après-midi au lendemain des violents orages qui ont traversé la France, fait un mort et quinze blessés et causé d’importants dégâts agricoles.

Parmi les deux blessés graves figure un jeune garçon de 13 ans, en Indre-et-Loire, « dans un état critique », a détaillé M. Darmanin.

L’orage a été une « vraie catastrophe », la grêle ayant touché aussi bien des vignes, des cultures de céréales que des bâtiments, a déclaré dimanche à l’AFP la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert.

Une famille surprise par un tourbillon apocalyptique

En Normandie, une famille s’est retrouvée piégée dans sa voiture alors que l’orage était extrêmement violent à l’extérieur, rapporte Le Courrier Picard . La voiture est en sale état, mais les occupants sont saufs. Le témoignage de la mère reste pourtant fort. Alors qu’elle rentrait d’un parc de loisirs avec ses enfants âgés respectivement de 5 ans et 18 mois, la météo s’est gâtée. Elle a fait face à un ciel noir, une pluie battante et une violente chute de grêlons. « On n’y voyait plus rien, j’avais peur qu’on se fasse percuter par une autre voiture. J’ai protégé mon fils de 18 mois en me mettant devant lui pour le protéger. Chacun de nous pleurait. » La femme, ayant témoigné auprès de Paris-Normandie, a décrit s’être retrouvée dans « un tourbillon apocalyptique ».

Elle se remet encore difficilement de ses émotions. Elle voudrait cependant remercier le conducteur qui lui a ouvert la route et l’a aidée à retrouver son chemin.