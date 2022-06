Ecoles: la Wallonie va distribuer gratuitement davantage de collations

La Wallonie va reconduire et amplifier le projet qui consiste à distribuer gratuitement des collations saines et équilibrées aux enfants des écoles maternelles et primaires.

La Wallonie va reconduire et amplifier le projet pilote visant à distribuer gratuitement des collations saines et équilibrées aux enfants d’écoles maternelles et primaires à indice socio-économique faible, a indiqué mardi à Farciennes Christie Morreale, la ministre wallonne de la Santé et de l’Égalité des chances.

Cette décision fait suite à l’évaluation positive du projet pilote par un comité d’accompagnement, qui a reconnu la qualité du travail entrepris et l’importance du projet en termes de lutte contre les inégalités sociales.