Baptême de l’art: sous les pavés, un palais

C’est un palais perché sur une colline dominant la ville. Il est sans aucun doute l’une des plus belles résidences princières d’Europe. Ses origines remontent au XIIe siècle. Les ducs de Brabant passent par là, puis les ducs de Bourgogne, dont Philippe le Bon, et Charles Quint enfin, l’empereur le plus puissant d’Occident… De siècle en siècle, on lui construit une imposante chapelle de style gothique, non sans peine, on élargit le corps de logis, on le surélève, on y perce des fenêtres, on y érige une galerie de statues…

Chaque souverain entend y marquer son empreinte, brabançonne, bourguignonne, espagnole et autrichienne. Des œuvres d’art partout : tapisseries, broderies et vaisselles les plus délicates, objets d’orfèvrerie, livres peints ou imprimés, bustes sculptés, tableaux du Titien, de Rubens et Brueghel…