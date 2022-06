Guillaume Martin au sujet des injections de Rafael Nadal: «Si un cycliste fait la même chose, on le qualifie de dopé»

Nadal, 36 ans, souffre au pied gauche du syndrome de Müller-Weiss, une nécrose de l’os scaphoïde, depuis plus de quinze ans. « J’ai été capable de jouer pendant ces deux semaines dans des conditions extrêmes grâce à des injections dans les nerfs pour endormir le pied. C’est pour ça que j’ai pu jouer : j’ai joué sans douleur, mais aussi sans aucune sensation ni sensibilité, comme des dents endormies par le dentiste. Ça peut arriver une fois, mais je ne veux pas en faire une philosophie de vie ».

Des propos qui ont notamment fait réagir le cycliste professionnel Guillaume Martin. Voici ce que le coureur français de la formation Cofidis a énoncé à nos confrères du journal l’Equipe : « Ce qu’a fait Nadal aurait été impossible dans le vélo, et je trouve ça normal. Si on est malade ou blessé, on ne court pas, on ne fait pas de compétition, ça me semble du bon sens. En premier lieu, pour la santé des athlètes. Sur le long terme je ne suis pas sûr que cela fasse du bien à la cheville de Nadal. Et en plus, les médicaments et encore plus les infiltrations n’ont pas qu’un effet de guérison, ça peut certainement avoir des effets sur la performance ou être détourné afin d’améliorer la performance, donc ça me semble très limite ».

Avant d’aller encore plus loin dans sa réflexion… « Si un cycliste fait la même chose, déjà c’est interdit, mais quand bien même ça ne le serait pas, tout le monde lui tomberait dessus en le qualifiant de dopé. Alors que des gens encensent Nadal pour être capable d’aller aussi loin dans la douleur. Le vainqueur dans le vélo, en particulier celui du Tour, même s’il n’y a aucun élément derrière, il est systématiquement accusé de dopage ».