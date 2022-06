Attaque contre Charlie Hebdo: Europol démantèle un réseau pakistanais en Italie

Une opération antiterroriste coordonnée par Europol en Italie et ailleurs en Europe a permis le démantèlement d’un réseau de Pakistanais en lien avec une attaque qui visait en 2020 le journal satirique Charlie Hebdo en France, a annoncé mardi la police italienne.

Cette opération, coordonnée par le parquet de Gênes (nord) et la direction du service antimafia et antiterrorisme, a abouti à « l’arrestation de citoyens pakistanais », a annoncé la police dans un communiqué, évoquant l’émission de 14 mandats d’arrêt en Italie et à l’étranger.