Le roi Philippe et la reine Mathilde sont arrivés au Congo (vidéo)

Le souverain, son épouse Mathilde et la délégation gouvernementale qui les accompagne ont été accueillis à l’aéroport international de N’Djili, à la périphérie de la capitale, par le président congolais Félix Tshisekedi et sa femme Denise, a constaté une équipe de l’AFP.

Le roi des Belges Philippe est arrivé mardi après-midi à Kinshasa pour sa première visite officielle en République démocratique du Congo (RDC), sur fond de travail de mémoire et de réconciliation entre la Belgique et son ancienne colonie.

Le roi Philippe et la reine Mathilde avec le Président du Congo et sa First Lady - Belga

Cette visite royale, la première depuis celle en 2010 d’Albert II, père de Philippe, a été deux fois reportée, en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19 puis au début de cette année en raison de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine.

Le voyage du roi comprendra trois étapes: Kinshasa d’abord, avec notamment une visite mercredi au musée national et un discours sur l’esplanade de l’Assemblée nationale; Lubumbashi dans le Sud-Est minier, avec une intervention vendredi devant les étudiants de l’université, et Bukavu, dans l’Est, région en proie depuis près de trois décennies aux violences de groupes armés.