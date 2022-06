Le cycliste des Fagnes demande des dommages et intérêts au père de la petite fille qu’il a bousculée d’un coup de genou

Le cycliste qui a bousculé la petite fille d’un coup de genou demande des dommages et intérêts à son père, selon les informations de la RTBF. Il estime que la vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux lui porte préjudice. L’incident avait été filmé par le père et mis en ligne par l’un de ses amis. L’objectif était d’identifier le cycliste. Cette vidéo, un an plus tard, est toujours virale. Pour le cycliste, c’est là que se trouve son dommage. Il compare cela à du revenge porn et l’assimile à du harcèlement selon la RTBF.

Il demande une compensation de 4.500 euros. Mais il a annoncé à l’audience qu’il se contenterait d’un euro symbolique, qui viserait à démontrer qu’on ne peut pas tout publier sur internet.