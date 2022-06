Enfants retenus aux Emirats: la perspective d’un procès se précise pour un Belge expatrié à Dubaï

Le cas d’une mère belge séparée de ses enfants depuis cinq ans a fait parler de lui début mai. La chambre des mises en accusation a reconfirmé le bien-fondé du mandat d’arrêt international pesant sur l’ex-mari et le fait qu’il existe des charges suffisantes à son encontre. L’affaire vient rappeler que les relations entre les autorités judiciaires belges et émiraties sont au cœur de beaucoup d’enjeux.

Naziha Mahmoudi n’a plus revu ses deux fils, Nohé et Ibrahim (13 et 11 ans), depuis juillet 2017. Les enfants de cette Molenbeekoise, alors partis rejoindre pour les vacances leur père à Dubaï – où ce dernier s’est construit un empire dans la restauration –, n’ont plus pu quitter les Emirats arabes unis depuis lors. La récente confirmation du renvoi de son ex-mari devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, de même que la validation du mandat d’arrêt international délivré à son encontre, pourraient-elles changer la donne ?