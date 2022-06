Philippe Albert avant Belgique-Pologne: «Rien ne sert de retenir des garçons qui viennent en sabots»

1 « Aligner sa meilleure équipe, peu importe la critique sur la moyenne d’âge »

« Il faut gagner ce soir, pas besoin d’être analyste à la RTBF ou à Sudinfo pour se rendre compte que la victoire l’emportera sur toute autre considération face à la Pologne. À la place de Martinez, je ne me pose aucune question : je décrète le black-out complet par rapport à ce qui s’est passé vendredi contre les Pays-Bas et j’aligne ma meilleure équipe possible pour battre ces Polonais. Et prier pour qu’ensuite, ces mêmes Polonais grappillent quelque chose face aux Oranje dans la suite de la compétition. Peu importe la critique sur la moyenne d’âge, je m’en fiche : on injecte de l’expérience, le plus de talent possible et surtout de l’envie !