Enseignement: «On devrait viser un réseau officiel unique»

L’intervention a eu lieu il y a quelques jours au cours d’un de ces pow-wow dont l’école a le secret, en l’occurrence les « journées de l’enseignement ». Philippe Barzin, secrétaire général du Conseil de l’enseignement des communes et provinces (la fédération des pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel subventionné pour le fondamental) y a provoqué la surprise en appelant à la création d’une coupole de l’enseignement officiel. L’idée : organiser des synergies fortes entre l’officiel subventionné (communes et provinces) et l’officiel organisé par la Communauté française (WBE). Prélude à une fusion ? Philippe Barzin ne dit pas non mais il sait que le chemin sera long et… parsemé d’embûches.

De quel contexte est née cette proposition ?