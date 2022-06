Non, les supporters n’ont pas abandonné les Diables rouges

Le stade Roi Baudouin sold-out contre les Pays-Bas: cela faisait quatre ans que les Diables rouges n’avaient plus joué à guichets fermés à domicile. Un simple constat qui pose question sur l’attrait fluctuant des supporters par rapport à l’équipe nationale. Mais pas seulement…

Les Diables rouges ont attendu 1.462 jours pour de nouveau jouer dans un stade plein devant leur public. Entre le match de préparation contre le Portugal avant la Coupe du monde 2018 et le derby des plats pays face aux Oranje vendredi dernier, plus de quatre ans se sont écoulés. Quatre années faites, entre autres, de hauts, de bas, d’adversaires pas forcément sexy et du Covid qui a bousculé les certitudes du football noir-jaune-rouge.