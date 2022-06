Le Bayern Munich ne fera pas de cadeau à Robert Lewandowski

Les histoires d’amour finissent mal en général, disaient Catherine Ringer et Fred Chichin. Pour cause, elles ne sont pas censées se terminer un jour. Dans le football moderne, la réalité est tout autre, faire allégeance à un club n’est plus d’actualité depuis longtemps. Pourtant, dans son for intérieur, Robert Lewandowski pensait certainement finir sa carrière au Bayern Munich et ainsi consacrer ses huit années passées en Bavière. Prolifiques, c’est peu de le dire ! 344 buts en… 373 matches, huit titres de champion d’Allemagne, trois Coupes nationales et, bien sûr, la Ligue des champions en 2020 face au Paris Saint-Germain.