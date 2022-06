Diables rouges: seuls Romelu Lukaku et Amadou Onana font l’impasse sur l’entraînement de mardi

Alors que vingt-six Diables rouges de la sélection de Roberto Martinez étaient montés sur la pelouse du centre national de football, lundi à Tubize, à deux jours de la réception de la Pologne, un match comptant pour la 2e journée du groupe A4 de la Ligue des Nations (absences de Romelu Lukaku, d’ores et déjà forfait pour mercredi, Dries Mertens, Amadou Onana et Alexis Saelemaekers), seuls deux joueurs manquaient à l’appel ce mardi.

Si l’attaquant de Naples et le milieu de terrain de Lille, qui a fêté sa première chez les Diables vendredi lors de la large défaite contre les Pays-Bas, étaient restés à l’intérieur en raison de petits bobos, le premier joueur cité a bel et bien pris part à la séance de ce mardi, au contraire du second.