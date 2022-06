Réforme de l’Etat: la population aussi divisée que les politiques

La sixième réforme de l’Etat entrée en vigueur en 2014 n’est pas encore digérée que le monde politique s’agite déjà autour d’une possible septième, qui devra se distinguer, aux yeux du gouvernement fédéral actuel par une plus grande « implication » de la population. A cette fin, les ministres compétents, David Clarinval (MR) et Annelies Verlinden (CD&V), ont ouvert il y a six semaines un site internet (unpayspourdemain.be) pour récolter les « impressions » et « idées » qui courent dans le public. Résultat : 19.000 citoyennes et citoyens se sont inscrits.