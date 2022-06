Rudi Cossey, futur adjoint d’Edward Still au SC Charleroi

Libre après son expérience à l’Antwerp, Rudi Cossey va devenir le nouvel adjoint d’Edward Still. Il remplacera numériquement Samba Diawara, en route vers Anderlecht, dans le staff du Sporting carolo.

Edward Still va pouvoir compter sur un surplus d’expérience au sein de son staff au moment d’entamer sa deuxième saison à la tête du Sporting de Charleroi dans les jours à venir. En effet, en fin de contrat à l’Antwerp où il était arrivé il y a deux ans en compagnie d’Ivan Leko et… Edward Still avec qui il avait déjà collaboré de 2017 à 2019 au FC Bruges, Rudi Cossey va revenir travailler dans le Hainaut, plus de dix ans après son expérience à Mons.