Départ en vacances: les pilotes de Brussels Airlines décideront d’éventuelles actions la semaine prochaine

La réunion de conciliation entre direction et syndicats chez Brussels Airlines organisée mardi après-midi s’est terminée sans accord, a-t-on appris en début de soirée auprès des syndicats chrétien CNE et socialiste BBTK/Setca. Face à ce constat de carence, les représentants des travailleurs vont à présent consulter le personnel et décideront la semaine prochaine d’éventuelles actions.

La réunion de conciliation, stade ultime de la négociation entre direction et syndicats avant le dépôt d’un préavis de grève, portait sur le temps et les horaires de travail pour le personnel de cabine. Il lui est de plus en plus difficile de continuer à travailler selon les termes de la convention collective de travail « imposée », selon les dires de Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE, lors de la première vague de coronavirus. Le personnel avait alors fait des efforts en termes de salaires et de flexibilité.