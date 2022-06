Le vrai ou faux: a-t-on découvert un traitement révolutionnaire contre le cancer?

C’est un espoir et cela démontre qu’il faut continuer la recherche, mais ce médicament n’est pas une nouveauté. Déjà, en Belgique, nous en utilisons deux similaires, avec des résultats équivalents. »

Le professeur Eric Van Cutsem, de l’UZ Leuven, pionnier belge en oncologie gastro-intestinale et coprésident de la Fondation contre le cancer, revenait, ce mardi soir, d’un congrès médical à Chicago où la chercheuse Andrea Cercek, du centre de cancérologie Mémorial Sloan Kettering, à New York, venait de présenter une étude portant sur 12 patients atteints du cancer du rectum et chez qui l’usage du Dostarlimab, un médicament d’immunothérapie de GSK conçu à la base pour le traitement du cancer de l’utérus, avait permis de faire diminuer les tumeurs. Une étude dont les résultats sont qualifiés de « rêve pour tous les oncologues » car ils ouvriraient la voie pour des traitements d’autres types de cancers gastriques, de la prostate et du pancréas.