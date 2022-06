La Wallonie dope son projet de collations gratuites dans les écoles

Des collations saines et équilibrées distribuées gratuitement dans plusieurs écoles de Wallonie, le projet pilote lancé par le gouvernement wallon en 2020 est reconduit et amplifié pour deux ans.

Face aux récentes difficultés rencontrées par les familles en matière de pouvoir d’achat, la Région wallonne a décidé de poursuivre le projet pilote de distribution de collations saines dans plusieurs écoles de Wallonie. Deux fois par semaine, les élèves de maternelle et de primaire des écoles sélectionnées recevront une collation saine et équilibrée : « On en propose de différentes sortes comme des bâtonnets de légumes, des jus de fruits, des salades de fruits et des soupes », explique Stéphanie Wilmet, porte-parole de la vice-présidente du gouvernement wallon et ministre de la Santé et de l’Egalité des chances, Christie Morreale.