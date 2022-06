Critérium du Dauphiné: une présomption de suffisance pour Wout van Aert

À l’image de sa faute calamiteuse à l’arrivée mardi, le champion de Belgique n’est pas encore tout à fait en ordre par rapport au Tour de France. Son équipe Jumbo-Visma non plus, malgré sa suprématie théorique.

Il n’y a pas d’âge pour commettre des erreurs, qu’elles soient individuelles ou collectives. En l’espace de 24 heures, l’équipe Jumbo-Visma, « dream team » de ce Critérium du Dauphiné avant de l’être peut-être au Tour de France, a fauté grossièrement à deux reprises. Lundi, en roulant trop tard derrière l’échappée, ce qui fit perdre le maillot jaune à van Aert et, mardi, par l’intermédiaire de son prétendu irrésistible champion de Belgique, qui nous a fait une « Zabel » (Milan-Sanremo), ou plus récemment une « Alaphilippe » (Liège-Bastogne-Liège) en levant les bras avant d’avoir franchi la ligne et donc d’avoir la certitude de l’emporter.