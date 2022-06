Hockey Pro League: les Red Lions s’imposent devant l’Afrique du Sud avec un triplé de Tom Boon

Les buts belges ont été inscrits par Nicolas De Kerpel (5e), Tom Boon (26e, 40e sur pc et 47e sur pc) et Alexander Hendrickx (42e sur pc).

Les Belges, champions olympiques et du monde, retrouveront les Sud-Africains mercredi à Anvers (18h00), avant de disputer deux duels importants pour le podium final en accueillant l’Inde samedi et dimanche, toujours à Wilrijk (16h30) et conclure le tournoi en Angleterre les 18 et 19 juin.