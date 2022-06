Violences sexuelles: le nombre de victimes accueillies augmente toujours

Rien qu’en 2021, elles sont 1.662 victimes à avoir poussé la porte de l’un des cinq Centre de prise en charge des violences sexuelles (CPVS), qui regroupent en un seul lieu ouvert 24 heures/24 et 7 jours/7 toutes les ressources dont elles peuvent avoir besoin les premiers jours après des faits de violence sexuelle : médecins, psychologues, infirmières et sages-femmes légistes ou encore policiers en civil en cas de dépôt de plainte. Cinq ans après le lancement des premiers projets pilotes à Liège, Bruxelles et Gand dans l’accueil et l’accompagnement des victimes de violences sexuelles, quel bilan peut être tiré ?