Livraisons, magasins automatisés… les quatre nouveautés de Colruyt

Mal en point en bourse, le plus gros distributeur du pays annonce entre autres la livraison à domicile et la multiplication de magasins en ville.

Pression sur les marges bénéficiaires à cause de la guerre des prix et des promos attisée par l’inflation, tassement des ventes en raison du pouvoir d’achat en berne des consommateurs, explosion des coûts tant de l’énergie que du personnel… Les temps sont rudes pour les grands acteurs de la distribution en Belgique. Le plus gros d’entre eux, Colruyt Group, n’échappe pas à la règle et subit même une dévaluation boursière continue ces derniers mois, car sa rentabilité n’est manifestement pas à la hauteur des attentes de ses investisseurs.