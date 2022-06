«À propos», le podcast du «Soir» du 8 juin: violences sexuelles, chargeur universel, seuil de richesse…

Par Sandrine Puissant et Pierre Fagnart Publié le 8/06/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

Un nouveau centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles doit être inauguré lundi à Louvain. Les premiers ont ouvert il y a cinq ans chez nous. Ces centres font leurs preuves et sont même parfois débordés de demandes. L’objectif de la secrétaire d’Etat à l’Egalité des genres, Sarah Schlitz, est d’en avoir un dans chaque province et à Bruxelles d’ici deux ans, mais aussi de les pérenniser. Que font ces centres et quel est leur bilan après 5 ans ? Nous avons pu nous procurer leurs derniers chiffres. Fanny Declercq, spécialiste des questions de genres, s’est plongée dans le rapport pour nous.

Un seul type de chargeur, compatible avec votre téléphone, votre appareil photo ou n’importe quel appareil électronique. Ce n’est plus un rêve… Le Parlement européen et les Etats membres de l’UE sont parvenus à un accord sur l’introduction d’un chargeur universel. On a appelé Julien Bosseler, du service économie, pour savoir si c’est une vraie bonne nouvelle… ou si c’est un peu tard.

La semaine dernière, l’Observatoire français des inégalités présentait son « Rapport sur les riches de France ». L’organisme y définit par exemple un « seuil de richesse » équivalent à deux fois le revenu médian. Si on est habitué au concept de « seuil de pauvreté », on l’est beaucoup moins avec le « seuil de richesse ». Dominique Berns, du service économie, s’est donc demandé si ce concept était pertinent.

