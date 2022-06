Podcast – Quel bilan pour l’accueil des victimes de violences sexuelles?

Par Sandrine Puissant Publié le 8/06/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

Un nouveau centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles doit être inauguré lundi à Louvain. Les premiers ont ouvert il y a cinq ans chez nous. Ces centres font leurs preuves et sont même parfois débordés de demandes. L’objectif de la secrétaire d’Etat à l’Egalité des genres, Sarah Schlitz, est d’en avoir un dans chaque province et à Bruxelles d’ici deux ans, mais aussi de les pérenniser. Que font ces centres et quel est leur bilan après 5 ans ? Nous avons pu nous procurer leurs derniers chiffres. Fanny Declercq, spécialiste des questions de genres, s’est plongée dans le rapport pour nous.

