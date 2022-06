La très joyeuse entrée du roi Philippe et de la reine Mathilde à Kinshasa

C’est la réponse des Kinois à la prochaine œuvre de Ben Affleck, qui, après tant d’autres cinéastes, se prépare à sortir un nouveau film à grand spectacle sur les horreurs de la colonisation. C’est la réponse des Congolais à tous ceux qui suggèrent d’oublier les Belges et de se fier aux nouveaux amis qui leur font tant de promesses. C’est la réponse à tous ceux qui, du passé colonial, n’ont retenu que les larmes et les humiliations et qui veulent tout ignorer de cette relation si particulière qui a longtemps uni le Congo et la Belgique : jamais, depuis les grandes démonstrations de ferveur populaire qui accompagnèrent le président Mobutu et ses hôtes de marque durant les premières années de son règne, jamais nous n’avons vu Kinshasa réserver un tel accueil à un chef d’Etat étranger.