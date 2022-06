Le groupe Psy et Corona souhaite la mise en place d’un baromètre de la santé mentale

Deux ans d’attention soutenue aux aspects comportementaux et psychologiques de la crise sanitaire et plus de 100 collectes de données : le groupe interuniversitaire Psy et Corona (UGent, ULB, UCLouvain et KULeuven) a scruté au plus près l’adhésion (ou non) aux mesures sanitaires demandées à la population, tout en prenant régulièrement le pouls de son bien-être. Un baromètre de la motivation récurrent, tout au long de la crise, qui a donné de nombreux enseignements, aussi bien sur les ressorts psychologiques de la crise que sur le degré de confiance des Belges ou encore sur leur statut vaccinal.