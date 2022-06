La Belgique, Etat irréformable? Ça y ressemble furieusement

Durant la crise du covid, beaucoup semblaient convaincus : il fallait rendre ce pays plus efficace, on devait pouvoir faire mieux que cette multiplication de niveaux de pouvoir, même si le Codeco avait au final plutôt pas mal coordonné les mesures prises. L’experte en chef de la pandémie, Erika Vlieghe, n’avait-elle pas devant une commission parlementaire qualifié ce magma institutionnel de « killing fields » ?

Et donc promis, juré, on allait réformer. On sentait même une certaine allégresse dans certains camps politiques persuadés que la crise leur avait donné les clés mais surtout les arguments pour en finir avec ceux qui voulaient juste détricoter sans considération pour le résultat final.